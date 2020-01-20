احتفال بيوم الفندقة في ايطاليا يومي 24 و 25 يناير

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - يبدأ الاحتفال بيوم الفندقة في 24 و 25 يناير في قاعة لانوفولا في روما ..و هو يوما موجها اساسا لدعم السياحة و الجديد هذا العام انه لم يعد حكرا علي خبراء السياحة و لكنه و للمرة الاولي سيفتح ابوابه للجماهير يوم 25 يناير سيقدم في اطار هذا اليوم البرامج و اللقاءات و عروض الضيافة و اعداد الشبابزو سيتم تخصيص يوم 24 يناير للمتخصصين و يبدأ باجتماع مائدة مستديرة و ستتم مناقشة جميع انواع السياحة سواء الاقتصادية او الفاخرة.



سيتطرق المؤتمر الي الحرب القائمة بين السياح و المقيمين.



و علي هامش اللقاءات ستتاح الفرضة للزائرين الفرصة لاكتشاف كافة مستويات الفندقة عن قرب و اسرارها بالاضافة الي 120 درجة للشركات المتخصصة في المنتجات و الخدمات في هذا المجال.



