احتفال بيوم الفندقة في ايطاليا يومي 24 و 25 يناير

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - يبدأ الاحتفال بيوم الفندقة في
24 و 25 يناير في قاعة لانوفولا في روما ..و هو يوما موجها اساسا
لدعم السياحة و الجديد هذا العام انه لم يعد حكرا علي خبراء
السياحة و لكنه و للمرة الاولي سيفتح ابوابه للجماهير يوم 25 يناير
سيقدم في اطار هذا اليوم البرامج و اللقاءات و عروض الضيافة و
اعداد الشبابزو سيتم تخصيص يوم 24 يناير للمتخصصين و يبدأ باجتماع
مائدة مستديرة و ستتم مناقشة جميع انواع السياحة سواء الاقتصادية
او الفاخرة.
سيتطرق المؤتمر الي الحرب القائمة بين السياح و المقيمين.
و علي هامش اللقاءات ستتاح الفرضة للزائرين الفرصة لاكتشاف كافة
مستويات الفندقة عن قرب و اسرارها بالاضافة الي 120 درجة للشركات
المتخصصة في المنتجات و الخدمات في هذا المجال.