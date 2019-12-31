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سفر و سياحة - جوالت
احتفالات جنوة بعيد الميلاد
    Accensione delle luci per feste di Natale a Genova

    انسامد - 31 ديسمبر - كانون الاول - عاشت جنوة ثلاث أمسيات متتالية ، ابتداءً من 29 ديسمبر ، أصبحت ساحة بيازا دي فيراري المركزية مسرحًا موسيقيًا لجميع الأذواق... حفلات موسيقية متنوعة ومرحلة تتباين فيها تعبيرات الموسيقى والإيجارات المختلفة ، ابتداءً من الساعة 17.00 ، وكانت هناك مساحة للمطربين ودي جي ومستخدمي اليوتيوب ومغني الراب.

    انطلقت في تريكابودونو مساء يوم 29 ديسمبر في الساعة 5:00 مساءً مع ، نجوم الشبكة الحقيقية ، تليها موسيقى جابري بونتي الدي جي المشهورة عالمياً. يوم الاثنين 30 كان أبطال عواد وأصدقائه ، الثلاثي من مستخدمي يوتيوب الشباب ثم حفل بومدباش ، واحدة من أفضل فرق الريغي في إيطاليا. في 31 كانون الأول / ديسمبر الساعة 9.30 مساءً ، سيحضر النجم المفاجئة والذي لم يعلن عنه للان حفل موسيقي جيوسي فيريري في الساعة 10.30 مساءً.

    خلال فترات الحفلات الموسيقية ، سيتم أيضًا عرض أفلام الحفلات الموسيقية التاريخية في العالم.

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