إعادة افتتاح منجم النحاس في جادوني بدء من العام القادم

أنسامد -22 ديسمبر/ كانون الأول - تضم إيطاليا قطعة من تاريخ التعدين على بعد بضعة كيلومترات من المدينة حيث يقع واحد من أهم مناجم النحاس في أوروبا، وهو منجم Funtana Raminosa في بلدة جادوني والذي سيتم إعادة افتتاحه أمام الجمهور.



يقع المنجم في بلدة جادوني ، وهي بلدة جبلية في مقاطعة نوورو في سردينيا. سيتم افتتاح المنجم أمام الجمهور بانتظام في الربيع المقبل من خلال نظام إدارة احترافي. سوف يفتتح المنجم في أبريل في عطلات نهاية الأسبوع. وسيكون متاحا للزيارة يوميا اعتبارا من مايو.



وتهدف هذه الخطوة لتعزيز قيمة تلك المنطقة السياحية والتي تعد نقطة جذب سياحية حقيقية ولمواجهة الانخفاض المستمر في السكان والذي بدأ بإغلاق المنجم قبل 40 عاما، ما قلص عدد السكان إلى النصف.



يوضح العمدة فرانشيسكو بيديو: الموقع الذي يضم 150 معرضا يبهر الزائرين بالألوان الموجودة على الجدران، مضيفا: يوجد في الموقع متحف به آلات تعمل بشكل جيد، وغرفة ضاغط وغرفة للغسيل محفوظة كما تركها عمال المناجم في اليوم الأخير من العمل.



