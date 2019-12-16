رأس السنة الجديدة في وادي أوستا بين الثلج والسحر والاسترخاء

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - يستعد وادي اوستا لاستقبال الزائرين بمناسبة موسم اعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة .. سواء كان الاحتفال علي صورة تناول العشاء في كوخ على منحدرات التزلج التي يحفها الجليد من كل جانب او رحلة في منطاد الهواء الساخن لتطير فوق أعلى قمم جبال الألب حيث الطبيعة الساحرة للغابات أو إلى المنتجع الصحي .



لن تخيب أملك عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في وادي اوستا. . حيث يتم التخطيط للاحتفالات في الساحات والشوارع. وفي عشية رأس السنة الجديدة في المنطقة بأسرها ، كالمعتاد ، ستبدأ الاحتفالات و المهرجانات بواسطة مواكب الشعلة على الزلاجات: على طول المنحدرات ، ستنطلق الأفاعي الملونة والمضيئة إلى الوادي ، وغالبًا ما تصحبها أو تستقبلها الألعاب النارية ، والنبيذ والموسيقي .



هناك العديد من الأفكار لقضاء ليلة رأس السنة واليوم الأول من العام في وادي أوستا الذي اقترحته lovevda.it ، بوابة السياحة الإقليمية. مثل السنة الجديدة باسم صحوة الحواس ، الاستمتاع بالهدؤ في الغابة الساحرة لمتنزه جران باراديسو .



