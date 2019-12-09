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ارتفاع حجوزات رأس السنة 13% مقارنة بالعام الماضي
    أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - ارتفعت حجوزات السفر لقضاء اجازة رأس السنة بنسبة 13% مقارنة بعام 2018، كما ارتفعت أيضا ميزانية السائحين المخصصة للسفر، وذلك وفقا لبيانات مرصد Astoi للسفر والسياحة والذي يمثل أكثر من 90% من سوق الرحلات السياحية الإيطالية.

    يبلغ متوسط فترة الرحلات والعطلات 8 أيام، الا أنه تم تخفيضها إلى 5 أيام لدولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا، وتصل إلى 10 أيام في حالة الرحلات في وجهات عابرة للقارات.

    تم إجراء حوالي 50% من الحجوزات مسبقا وجاءت من أشخاص تتراواح أعمارهم بين 35 و 70 عاما.

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