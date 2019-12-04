بارما:استعدادات لاختيار عاصمة الثقافة 2020

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - في اطار الاحتفالات الثقافية
في مدينة بارما لاختيار عاصمة الثقافة لعام 2020 سيتم تنظيم
المهرجانات و الاحتفالات و المعارض و الاجتماعات سيكون هناك
مجتمعات مفتوحة و اعمال صيانة و تجديد لعدد من الاثار الهامة تنتهي
مع نهاية العام القادم .
من بين الاثار التي سيتم تجديدها مستشفي فيتشيو و هو مجمع يعود الي
1300 عام و كنيسة سان فرانشيسكو و هي عمل فني يرجع الي العصور
الوسطي و قد حوله نابليون الي سجن و استمر كذلك حتي التسعينات و
دير سان باولو القديم و الذي من المقرر ان يضم متحف الاطعمة و
النبيذ .
ستجري مراسم الافتتاح الرسمية يوم 12 يناير بحضور رئيس الجمهورية
سيرجيو ماتاريلا بينما سيحضر رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي في اليوم
التالي احتفالات القديس سانتالاريو و هو القديس حامي المدينة .
ويقول عمدة المدينة فيديريكو بيزاروتي لقد اتحدت مدينة بارم و نجحت
في التحدي الرئيسي ..ويشير وزير التراث الثقافي داريو فرانشسكيني
ان تأكيد الاختيار النهائي لها كعاصمة للثقافة سيكون علي المستوي
الدولي .