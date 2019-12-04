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بارما:استعدادات لاختيار عاصمة الثقافة 2020
    انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - في اطار الاحتفالات الثقافية في مدينة بارما لاختيار عاصمة الثقافة لعام 2020 سيتم تنظيم المهرجانات و الاحتفالات و المعارض و الاجتماعات سيكون هناك مجتمعات مفتوحة و اعمال صيانة و تجديد لعدد من الاثار الهامة تنتهي مع نهاية العام القادم .

    من بين الاثار التي سيتم تجديدها مستشفي فيتشيو و هو مجمع يعود الي 1300 عام و كنيسة سان فرانشيسكو و هي عمل فني يرجع الي العصور الوسطي و قد حوله نابليون الي سجن و استمر كذلك حتي التسعينات و دير سان باولو القديم و الذي من المقرر ان يضم متحف الاطعمة و النبيذ .

    ستجري مراسم الافتتاح الرسمية يوم 12 يناير بحضور رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بينما سيحضر رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي في اليوم التالي احتفالات القديس سانتالاريو و هو القديس حامي المدينة .

    ويقول عمدة المدينة فيديريكو بيزاروتي لقد اتحدت مدينة بارم و نجحت في التحدي الرئيسي ..ويشير وزير التراث الثقافي داريو فرانشسكيني ان تأكيد الاختيار النهائي لها كعاصمة للثقافة سيكون علي المستوي الدولي .

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