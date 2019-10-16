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سفر و سياحة - جوالت
رحلة الي تريفيزو شمال ايطاليا
    IL MOLINETTO DELLA CRODA E LA 'FESTA DEI OMINI'

    انسامد - 16 اكتوبر - تشرين اول - منطقة تريفيزو الشمالية تبهرنا بتلالها التي تحدها صفوف كثيفة من الكروم والقلاع المثيرة للإعجاب والكنائس الأبرشية الجميلة.. فهي تعبر الشريط الجبلي .

    منذ أكثر من 100 عام ،تعرف بروسيسو احدي مدنها الجميلة، بذلك النبيذ الفوار الفريد لطبيعته الممتعة .

    نبدأ في كونيليانو نشاهد الهندسة المعمارية الجميلة واللوحات الجدارية المدهشة والمحمية جيدًا على واجهات المنازل. .هناك ايضا يجب زيارة القلعة ، التي يصل السياح إليها عبر طريق مرصوف رائع تحده إطلالة جميلة على مزارع الكروم المحيطة.

    بعد وقت قصير نصل إلى سان بيترو دي فيليتو ، مع كنيستها الرومانية ، التي تحتوي على بعض اللوحات الجدارية الثمينة..و هناك ايضا نري مزارع العنب و نري ايضا مطحنة قديمة لا تزال تعمل على مياه نهر لييرزا ...

    بعد أن قمنا بزيارة كنيسة سوليجو بمركزها التاريخي ذي الطراز الفينيسي ، و فيلا براندوليني التي تعود إلى القرن الثامن عشر ، والتي أصبحت الآن مقرًا لجمعية حماية بروسيكو. .أخيرًا نزور فالدوباديان ، حيث يقام كل عام المعرض الوطني في فيلا فالدوبيانديني المهيبة ، وهو عرض مهم لأفضل انواع النبيذ في إيطاليا.

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