معرضان في روما للواقع الافتراضي من 9 اكتوبر

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين اول - يفتتح غدا التاسع من اكتوبر
معرضين في روما ، في فيديو شيتا باستخدام أحدث التقنيات المرئية.
كانت المرة الاولي استخدامت فيها هذه التكنولوجيا في معرض فان جوخ
و مونيت و كان عبارة عن رحلة عبر الزمن لاكتشاف الأماكن التي ألهمت
عملاقي الرسم.
بفضل تقنية الواقع الافتراضي ، سيتم اغراق الزائر تماما حتي اذنيه
في المناظر الطبيعية والألوان والغلاف الجوي ، حيث يعود به الزمن
الي عصر آرل وجيفيرني ، سيشعر وقتها الزائر كما لو كان يعيش داخل
اللوحة التي يقف امامها
اما المعرض الثاني فيسمي " الديناصورات الحية" فهو يناسب جميع
افراد الاسرة و ياخذهم في رحلة عبر الماضي و الازمنة السحيقة..و هو
من انتاج معارض امريكا الجنوبية.
ويتم تنظيمه للمرة الأولى في روما بواسطة نيكست اكسيبيشن.
يقدم كل ديناصور حركات وألوان ويصدر أصوات واقعية ، ويقدم "الحياة
اليومية" لهذه المخلوقات الهائلة. . عمل عليها فريق من الخبراء
لتصميم كل ديناصور بشكل فردي مع اخذ في الاعتبار أصغر التفاصيل.