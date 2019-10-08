معرضان في روما للواقع الافتراضي من 9 اكتوبر

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين اول - يفتتح غدا التاسع من اكتوبر معرضين في روما ، في فيديو شيتا باستخدام أحدث التقنيات المرئية.



كانت المرة الاولي استخدامت فيها هذه التكنولوجيا في معرض فان جوخ و مونيت و كان عبارة عن رحلة عبر الزمن لاكتشاف الأماكن التي ألهمت عملاقي الرسم.



بفضل تقنية الواقع الافتراضي ، سيتم اغراق الزائر تماما حتي اذنيه في المناظر الطبيعية والألوان والغلاف الجوي ، حيث يعود به الزمن الي عصر آرل وجيفيرني ، سيشعر وقتها الزائر كما لو كان يعيش داخل اللوحة التي يقف امامها اما المعرض الثاني فيسمي " الديناصورات الحية" فهو يناسب جميع افراد الاسرة و ياخذهم في رحلة عبر الماضي و الازمنة السحيقة..و هو من انتاج معارض امريكا الجنوبية.



ويتم تنظيمه للمرة الأولى في روما بواسطة نيكست اكسيبيشن.



يقدم كل ديناصور حركات وألوان ويصدر أصوات واقعية ، ويقدم "الحياة اليومية" لهذه المخلوقات الهائلة. . عمل عليها فريق من الخبراء لتصميم كل ديناصور بشكل فردي مع اخذ في الاعتبار أصغر التفاصيل.



