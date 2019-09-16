مهرجان اكتشاف صقلية من 14 الي 29 سبتمبر

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - بدأ برنامج استكشاف صقلية منذ في 14 حتي 29 سبتمبر ..من الكنائس التي تعود إلى القرون الوسطى إلى الحمامات الحرارية: سيتم اكتشاف روح وتاريخ تراث نورمان العربي في صقلية من خلال برنامج للمبادرات "مع سبتمبر يونسكو" و التي تبدأ مشروعًا يؤتي ثماره من خلال دعم 22 موقعًا تختارهم اليونسكو فرع صقلية : ثلاثة عشر موقع بالاضافة الي أكثر من تسعة مواقع تشكل خط سير الرحلة العربي النورماندي المعترف به كموقع للتراث العالمي.



تم ادراج كنيسة سانتا ماريا مادالينا ،علي جدول الزيارات وهي كنيسة يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر تحت قيادة فيلق "صقلية" من الكارابينيري .



ستعقد في اطار المشروع مؤتمرات واجتماعات وجولات بصحبة مرشدين سياحيين سيقومون بشرح الخلفيات التاريخية للمزارات . بدأ البرنامج بزيارة حديقة قلعة ماري دولتشي..و من بين المواقع التي يمكن زيارتها هناك كنيسة ماريا مادالينا ، وهي جوهرة العمارة العربية النورماندية التي ستفتحها قيادة الكارابينيري للجمهور بعد إعلان الجنرال كاتالدو عن قابليتها للاستخدام "في المواعيد المتفق عليها".



تتولى مبادرة لا في دي تيزوري وهي مبادرة أخرى للتعريف بالجواهر الثقافية ، زيارات إلى بونتي ديلاميراجليو و سان جيوفاني دي ليبروزي في سانتا ماريا .



وتشارك جمعية انقاذ باليرمو أيضًا في مشروع سبتمبر اليونسكو و الذي سيشمل مواقع أخرى. تتوج المبادرات في 21 سبتمبر عندما تفتح القناة و هي عبارة عن انفاق عربية موجودة اسفل المدينة.. وسانتا ماريا مادالينا وكوبا سوبرانا في فيلا نابولي وسانتا ماريا مادالينا أبوابها.



كان من المعتقد أيضًا أن نوسع نظرتنا خارج باليرمو من خلال زيارات إلى الحمامات العربية الحرارية في تشفالا ديانا والتي عادة غير مدرجة علي جداول الزيارات .



