لا بالما جزيرة النجوم و الاحلام

انسامد - 13 اغسطس - اب - لا بالما هي جزيرة الكناري التي تشتهر كنقطة مميزة لمراقبة النجوم ،، ليست استثناء..فهي تقدم كل ليلة هنا ألمع النجوم في العالم ويدافع سكان الجزر عن هذه الأولوية بكل الطرق.. السماء صافية تماما ليلا و الرؤية واضحة لدرجة أن كل من يحضر هذا العرض يقول أن النجوم أقرب بكثير من أي مكان آخر ، لدرجة أنها يمكن تحسسهابالاصابع".



تم إعلان لابالما كأول محمية في العالم ، وهناك نقاط مراقبة للسماء في جميع أنحاء الجزيرة: وبها أيضًا شبكة كثيفة من المسارات للعشاق والمتنزهين للسفر ليلًا... كما يمكن زيارة المرصد الفلكي في مع مرشدين متخصصين عن طريق الحجز.



لهذا السبب لا بالما هي جزيرة النجوم لا بالما هي ثاني جزيرة في أقصى شرق جزر الكناري وتقع في مكان متميز بعيدًا عن مصادر الإضاءة. هذه الميزة ، إلى جانب المرصد الفلكي الذي يبلغ ارتفاعه 3996 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، تجعل من الجزيرة واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمشاهدة مشهد الشهب المتساقطة. يناضل سكان هذه الجزيرة الصغيرة للحفاظ على هبة الطبيعة هذه: فالتشريع الذي صدر في عام 1988 يحمي لا بالما من التلوث الضوئي ، ومن الحركة الجوية الغازية ويضمن للجميع الحق في التمتع بها.



إن المشي ليلا في لا بالما تجربة فريدة من نوعها: ليس فقط للاستمتاع بإطلالة واضحة دون انقطاع على السماء ، ولكن عندما يأتي الليل يغمرها ضؤ النجوم.



يعتبر مرصد لابالما احد اكثر المراصد التي تحوي انظمة تيليسكوبية متكاملة تماما على مستوى العالم. توفر فرصة إطلالة خلابة على كالديرا دي تابورينتي ، أكبر فوهة بركانية في العالم ، يبلغ عمقها 1500 متر ومغطاة بالأشجار والصخور البركانية. يضم أيضًا معهد استروفيزيقا دي كاناريوس ، وهو معهد للبحوث الفلكية حيث يتم تخصيص ساعات لأعضاء المجتمع العلمي الدولي لاستخدام التلسكوبات القوية ، من بين أكثر الأنظمة تعقيدًا الموجودة هناك.

