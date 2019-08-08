ايطاليا:تجارب واقعية للسفر و السياحة في ريميني و رومانا

انسامد - 8 اغسطس - اب - في تجربة جديدة قام عشرون انفلوانسر مقسمين علي اربع مجموعات بالترويج لنحو 40 مكان للسفر و السياحة بالاضافة الي 17 فندقا يشاركون في مشروع رومانا مرحبا- تجربة ريميني .. وهو مشروع "سياحة تجريبية" ذي أهمية وطنية ، وهو الأول في إيطاليا ... يكمن التحدي في اكتشاف منطقتي ريميني و رومانا وتعزيز من خلال تجارب العطلات "الفريدة والشخصية".



منذ بداية الصيف ، يتابع أكثر من 50 مليون شخص من مختلف دول العالم أكثر من 30 ألف محتوى على وسنتجها عشرون مسافرًا (بما في ذلك المدونون ونجوم المجتمع وصناع الفيديو والمصورون) في اطار هذا المشروع .



ائل التواصل الاجتماعي (المقالات والصور ومقاطع الفيديو) التي ي ينتمي الانفلوانسر الي الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا.



ينقسمون إلى أربعة فرق تحدث كل منهم عن تجاربهم "الحية"في الاماكن التي ارتادوها : تذوق النبيذ في حي الديناميكي الحيوي ، وجلسة يوجا غروب الشمس ، وجولة بالدراجة وزيارة إلى المركز التاريخي للمدينة ورحلة مسائية للاستمتاع بسماء مرصعة بالنجوم مع نزهات بالدراجات تحت أشجار الزيتون. .



و تقول مارينا لابي ف :"يهدف المشروع إلى الترويج لزيارة المنطقة ليس في شهور الصيف فحسب بل طول العام .ي فريق الترويج الفندقي