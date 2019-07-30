سي ان ان:تورينو من افضل 20 مدينة سياحية اوروبية

انسامد - 30 يوليو - تموز - احتلت مدينة تورينو الايطالية مكانا متميزا علي قائمة شبكة سي ان ان لاجمل 20 مدينة اوروبية يتوجه اليها السياح ليبتعدوا عن تلك المدن التي دمرتها فوضى السياح و الازدحام الذي يتسببون فيه .



يظهر علي هذه القائمة عدة مدن في فرنسا ، سراييفو في البوسنة ، أنقرة في تركيا ،و اعتمدت الشبكة الأمريكية مدينة تورينو ، التي تعتبر بديلاً عن البندقية لأولئك السائحين الذين لا يريدون أن يجدوا أنفسهم يعانون في الزحام مع وجهة يغزوها السياح يوميًا. وفقا للتقرير فان تورينو قريبة الشبه من فينيسيا و هي أقل ازدحامًا.. كذلك عاصمة بييمونتي هي أيضًا المدينة التي توجد فيها أكثر الأماكن الاثرية التي لم تاخذ حقها كاملا من الاهتمام في إيطاليا ، بما في ذلك متحف الفن المعاصر بقلعة ريفولي ، وكنيسة سوبرجا والمتحف المصري الذي يضم مجموعة هائلة من الاثار المصرية المكتشفة .



و يقول تقرير السي ان ان انه بالإضافة إلى الجمال الطبيعي للمدينة فان السائح يمكنه ببساطة احتساء القهوة في احد مقاهيها في الهواء الطلق أو تذوق احد أفضل الاطباق الإيطالية أو الاستمتاع بالحقيقة البسيطة المتمثلة في الابتعاد عن جحافل السياح التي تغزو الوجهات الأكثر شعبية في إيطاليا.



