معرض جنة الفردوس لجيف باراك في روما حتي 28 يوليو

انسامد - 9 يوليو - تموز - يقام من الان و حتي 28 يوليو معرض المصور الامريكي جيف بارك تحت عنوان جراج الفردوس في قصر ديل اسبوزيزيوني .



و يضم العرض 50 لوحة عن موضوعات مختلفة تسترجع مجموعات القصور الرومانية النبيلة القديمة و المعاصرة.



سيكون من بين المعروضات كذلك بعض الايقونات و التماثيل الكلاسيكية و منها ما ينتمي لعصر النهضة و الباروك و العصر الذهبي و الاثاث وورق الحائط المستخدم كخلفيات رائعة الجمال .



ويقول الفنان يمكن لكل منا ان يصنع جنته خاصة و ان الامر لايحتاج اكثر من التركيز.



يقول: "أحب روما ولكني لا أعرف عنها شيئًا ، لقد زرتها فقط بضعة أيام. ثم قمت بإعادة تخيلها في مرآب سيارتي.." لقد تم التقاط جميع الصور هناك ، لدي منزل بالقرب من الغابة ، في الصباح أذهب إلى المرآب وأتذكر ما حدث في اليوم السابق و اعيد تركيبه في الصور. و اضاف اعمل في التصوير الفوتوغرافي منذ 25 عامًا..واستخدم الان الفيلم للتصوير لأول مرة ، وفقط في المناسبات الخاصة ، مثل الأعياد وأعياد الميلاد.. كان علي أن أجد طريقة لإعطاء أهمية للتصوير الفوتوغرافي ".



و يقول بارك" إيطاليا لعبت دوراً حاسماً في طريقة عملي .. لقد عشت في ميلانو ، كانت تلك المرة الأولى التي اعيش فيها في أوروبا لأن عائلتي سافرت قليلاً.. لم أر سوى تلك المدينة ولكني أحببت فيها انعكاسات الضوء كثيرًا ويوضح قائلاً: "هذا اللون الرمادي ، يختلف تمامًا عن شمس كاليفورنيا" ، أستطيع أن أقول إن التصوير الفوتوغرافي الخاص بي كان متأثرا بالضوء الإيطالي ، ولدي دائمًا موقف حر تجاه ما أقوم بعمله و اعمل دائما علي فكرة ان تعكس كافة صوري مشاعر حقيقية.



