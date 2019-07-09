معرض جنة الفردوس لجيف باراك في روما حتي 28 يوليو

انسامد - 9 يوليو - تموز - يقام من الان و حتي 28 يوليو معرض
المصور الامريكي جيف بارك تحت عنوان جراج الفردوس في قصر ديل
اسبوزيزيوني .
و يضم العرض 50 لوحة عن موضوعات مختلفة تسترجع مجموعات القصور
الرومانية النبيلة القديمة و المعاصرة.
سيكون من بين المعروضات كذلك بعض الايقونات و التماثيل الكلاسيكية
و منها ما ينتمي لعصر النهضة و الباروك و العصر الذهبي و الاثاث
وورق الحائط المستخدم كخلفيات رائعة الجمال .
ويقول الفنان يمكن لكل منا ان يصنع جنته خاصة و ان الامر لايحتاج
اكثر من التركيز.
يقول: "أحب روما ولكني لا أعرف عنها شيئًا ، لقد زرتها فقط بضعة
أيام. ثم قمت بإعادة تخيلها في مرآب سيارتي.." لقد تم التقاط جميع
الصور هناك ، لدي منزل بالقرب من الغابة ، في الصباح أذهب إلى
المرآب وأتذكر ما حدث في اليوم السابق و اعيد تركيبه في الصور.
و اضاف اعمل في التصوير الفوتوغرافي منذ 25 عامًا..واستخدم الان
الفيلم للتصوير لأول مرة ، وفقط في المناسبات الخاصة ، مثل الأعياد
وأعياد الميلاد.. كان علي أن أجد طريقة لإعطاء أهمية للتصوير
الفوتوغرافي ".
و يقول بارك" إيطاليا لعبت دوراً حاسماً في طريقة عملي .. لقد عشت
في ميلانو ، كانت تلك المرة الأولى التي اعيش فيها في أوروبا لأن
عائلتي سافرت قليلاً.. لم أر سوى تلك المدينة ولكني أحببت فيها
انعكاسات الضوء كثيرًا ويوضح قائلاً: "هذا اللون الرمادي ، يختلف
تمامًا عن شمس كاليفورنيا" ، أستطيع أن أقول إن التصوير
الفوتوغرافي الخاص بي كان متأثرا بالضوء الإيطالي ، ولدي دائمًا
موقف حر تجاه ما أقوم بعمله و اعمل دائما علي فكرة ان تعكس كافة
صوري مشاعر حقيقية.