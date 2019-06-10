سبعة ملايين ايطالي يستعدون لقضاء الاجازة الصيفية

أنسامد - 10 يونيو/ حزيران - يستعد 7 ملايين ونصف المليون إيطالي ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما للخروج لقضاء اجازة الصيف في المنتجعات الساحلية والجبال ومدن الفن والوجهات المشهورة بصناعة النبيذ وفن الطعام، بزيادة أكثر من نصف مليون عن عام 2014.



وعلى عكس من الشباب الذين يركزون على المدخرات، فإنهم ينفقون 771 يورو لكل شخص، ما يوازي 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار تذهب مباشرة للمنظومة السياحية الإيطالية.



ووفقا لدراسة مسحية، يلعب السياح الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عاما والذين يسافرون لقضاء الاجازة دورا رئيسيا أيضا في الاقتصاد.



وكشفت الدراسة أن 55% من الايطاليين خططوا بالفعل لقضاء الإجازات الصيفية، بينما لم يقرر بعد 12% منهم.



يعتبر شهر يوليو الشهر الأفضل لقضاء الاجازة عند 33% من الايطاليين، يليه شهر يونيو والذي اختاره 24% من الايطاليين لقضاء الاجازة، ثم سبتمبر 16%.



وكشفت الدراسة أن 74% من الايطاليين يفضلون قضاء الاجازة في إيطاليا، بينما اختار 16% وجهة أوروبية أخرى و6% اختاروا قارة أخرى.



