أكثر من 28 مليون مسافر على متن السفن السياحية العام الماضي

أنسامد 28 إبريل/نيسان - يواصل قطاع السفن السياحية النمو لمستويات قياسية. ففي عام 2018، سافر 28.5 مليون شخص في رحلات على متن السفن السياحية على المستوى العالمي، وهو رقم قياسي تشير التوقعات إلى أنه سيتجاوز هذا العام 30 مليون مسافر على متن رحلات السفن السياحية.



كما أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون بحلول عام 2028، وفقا للارقام التي أعلنتها الجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية والتي قالت إن هذا القطاع لا يزال لديه إمكانيات تطوير هائلة.



يمثل ركاب السفن السياحية حاليا 2% فقط من بين 1.4 مليار سائح يسافرون في العالم كل عام. وتلعب أوروبا دورًا محوريًا حيث تم تسجيل 7.17 مليون مسافر على متن السفن السياحية في عام 2018، بارتفاع نسبته 3.3% مقارنة بعام 2017.



