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سفر و سياحة - جوالت
المسارالايطالي..اطول رحلة مسير تعود للاضواء
    Il percorso del Sentiero Italia CAI

    انسامد - 23 ابريل - نيسان - بدأ نادي جبال الالب الايطالي مهمة رائعة وهو احياء مسار للمشي لمسافات طويلة يزيد طوله عن 6880 كيلومتر و هو طريق يمر جميع انحاء البلاد عبر المنحدر الجنوبي لجبال الالب مرورا بسلسلة جبال ابينين و الجزر باكملها ..

    و يعمل النادي علي تجديد البنية التحتية للممشي لمسافات طويلة ...و قد قام ثلاثة شباب بتنظيم رحلة جماعية تحت رعاية نادي السياحة الايطالي بهدف تعمير الاماكن التي يمر بها المسار... و يعتبر هذا الطريق الاطول في العالم ويمر عبر 20 منطقة و 6 محميات طبيعية تابعة لليونسكو .

    بدات فكرة الرحلة عبر هذا الطريق لاول مرة عام 1981 و قدمها الصحفي و المصور المتجول ريكاردو كارنوفاليني و اعتمدت عام 1983 بواسطة الخبراء.. و قد شارك في اول رحلة في هذا المسار عام 1995 الاف المتحمسين .

    سيبدأ الجزء الاول من الرحلة في شهر مايو 2020 و يستمر حتي نوفمبر ثم ستتوقف المجموعة المكونة من شباب تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 30 عاما تحت قيادة الثلاث منظمين لقضاء الشتاء في وسط ايطاليا تحديدا في الاماكن التي ضربتها الزلازل و بين المتضررين و سيتم السماح للمشاركين دخول الي المدن و قضاء بعض الوقت بين السكان للتعرف علي طرق معيشتهم .

    بعد ثلاثة اشهر من التوقف ستستأنف الرحلة في جزيرة سردينيا في سبتمبر 2020 حيث ستستضيف الملاجئ و بيوت الشباب هؤلاء الرحالة الذين سيتشاركون مراحل الرحلة و التجربة المثيرة التي يمرون بها من خلال عرض الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي و سيعملون علي الترويج لهذه الثقافة الجبلية التي لا تعرفها ايطاليا حتي الان.

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