مصر وجهة الايطاليين في عيد الفصح

انسامد - 18 ابريل - نيسان - قرر الايطاليون قضاء اجازات عيد الفصح في مصر خاصة في منتجعات البحر الاحمر حيث ارتفعت الحجوزات الخاصة بعيد الفصح و عطلات الربيع نسبة من 10 الي 30 بالمائة و اصبح بذلك شهر ابريل يناطح اكثر المواسم زحاما و كان البحر الاحمر في مصر من اكثر الوجهات المطلوبة .



ويؤكد وكلاء السفر انه وفقا لخريطة الاعياد في عام 2019 يحصل الموظفون علي 5 ايام اجازة يمكن مضاعفتها الي 12 يوما و اشار الي ان الايطاليين قاموا بحجوزات ما بين 6 و 15 يوما في مصر بتكلفة اجمالية 1200 يورو مقارنة باي رحلة الي اوروبا في المستوي المتوسط تتراوح ما بين 2500 و 4000 يورو اما الرحلات البعيدة الفاخرة فتتراوح اسعارها ما بين 7000 و 9000 يورو