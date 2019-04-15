ما يقرب من ربع الإيطاليين يستعدون للسفر في عيد الفصح

أنسامد 15 إبريل/نيسان - سوف يحصل ما يقرب من ربع الإيطاليين، وبالتحديد 22% من الايطاليين، على عطلة في عيد الفصح وعيد العمال، بمتوسط 4 أيام.



وتعد مدن روما وفلورنسا والبندقية هي الوجهات المفضلة للايطاليين، لكن باليرمو ونابولي وليتشي تأتي أيضا ضمن الأماكن المفضلة.



على المستوى الأوروبي، جاءت مدينة مدريد في الصدارة، تلتها برشلونة وفرنسا ولندن وبراغ. في المدى الطويل، يبرز البحر الأحمر ومنطقة الكاريبي، ولا سيما كوبا.



وتعد زيارة المتاحف والمعالم الأثرية والمعارض هي الدافع الرئيسي للسفر والرحلات، لذلك تجذب المدن الفنية 45% من السائحين. ما يقرب من ثلث الإيطاليين الذين سيغادرون في هذه الفترة سوف يذهبون إلى البحر.



