إقليم "لا بوليا" الإيطالي، توسكانة الجنوب الساحر

أنسامد - 11 أبريل / نيسان - يعتبر إقليم "لا بوليا La Puglia" توسكانة الجنوب التي تخفي جمالها وراء كروم الزيتون، أو صقلية الأدرياتيك، أو إيطاليا التي لا ينضب فيها معين الدهشة والانبهار، أنها الكنز الجديد الذي اكتشفته السياحة الأوروبية، والذي لن يطول الوقت حتى يدخل في الدائرة التي يتهافت عليها السياح حتى الاختناق.



يوما بعد يوم يكثر عدد المشاهير الذين يختارون حنايا هذا الإقليم لعزلتهم، وتتكاثر أعداد السياح الذين يتوافدون على هذه الربوع، فهي ما زالت تحتفظ بأصالة عصية على الزمن والدساكر التي تفاخر بعمران أرستقراطي عريق يمتدّ من سفوح الهضاب المكسوّة ببساط لا نهاية له من النباتات العطرية إلى الشواطئ الرملية المتهالكة عند أقدام بحر ينام ويفيق مع زوارق الصيادين "لا بوليا" هي الأرض التي ينحبس عن سمائها المطر أكثر من أي منطقة أخرى في إيطاليا، والتي عاش أهلها قرونا في عزلة شبه تامة، يتحدثون لغة قدماء اليونان قبل أن ترى روما النور وتسطع إمبراطوريتها على العالم، وهي مملكة الحدود التي تصادم عليها الإسلام مع المسيحية كما تشهد على ذلك القلاع والحصون الكثيرة التي تسوّر معظم المدن والقرى الواقعة على سواحلها.



لن نبدأ جولتنا من "برينديسي" التي ينزل السياح الأميركيون في مطارها، ومنه يهرعون إلى "ليتشيه" التي انحفرت مبانيها في ذاكرتهم من كثرة ما شاهدوا صورها، تعال نستهلّ مشوارنا في هذه الجنة من "باري" عند أقصى الجنوب الإيطالي، ونتسلّق شوارعها اللولبية التي يفوح منها أريج البحر المالح، وتطالعك من شبابيكها بين الحين والآخر وجوه تذكر بصوفيا لورين أو آنا مانياني.



لكن "ليتشيه" ليست مجرد تحفة معمارية ينطق فيها الحجر، بل هي، منذ سنوات، مختبر فريد للسياحة البيئية التي تعجز أفخم الفنادق عن مجاراة الأجواء الفريدة التي تقدّمها بأسعار لا تضارب، ومدرسة عالمية الشهرة للمأكولات الطبيعية والصحية يشهد عليها مركز الطهي الذي يتهافت عليه كبار الطهاة من كل أنحاء العالم يتدربون على أيدي الجدات اللواتي يحفظن أسرار الأطباق التقليدية والأطعمة اللذيذة،