السفينة العملاقة "كوستا ميديترينيا" تدشن أولى رحلاتها لقطر

أنسامد - 26 فبراير / شباط / - وصلت إلى ميناء الدوحة الأسبوع الماضي، السفينة العملاقة "كوستا ميديترينيا"، في أولى رحلاتها إلى قطر حاملة على متنها 3700 راكب، وسط استقبال رسمي.



وتعتبر هذه السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 292 مترا واحدة من أضخم السفن في أسطول شركة "كوستا كروزس" الإيطالية.



ويأتي وصول السفينة "كوستا ميديترينيا" في إطار الاتفاقية المبرمة في سبتمبر الماضي بين المجلس الوطني للسياحة وشركة "كوستا كروزس"، والتي تتضمن عدة أوجه للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين.



ومن المقرر أن تقوم السفينة "كوستا ميديترينيا" بموجب تلك الاتفاقية بتنفيذ 16 رحلة إلى قطر خلال موسم السياحة البحرية القادم (2019/ 2020)