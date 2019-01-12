الجناح المصري بمعرض "فيينا للسياحة" يشهد إقبالا كبيرا

أنسامد - 12 يناير / كانون الثاني/ - حرص عدد كبير من المواطنين في النمسا ، اليوم /السبت / على زيارة الجناح المصري في معرض "فيينا الدولي للاجازات والسياحة والسفر " والذي يستمر أربعة أيام ، ويختتم أعماله غدا /الأحد / .



وأبدى الحضور من جنسيات متعددة - إعجابهم الشديد بما تضمنه الجناح المصري من إبهار في التصميم ، فضلا عن تقديم عروض مغرية للسفر والاقامة في شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وبقية المنتجعات السياحية المصرية الأخرى.



يذكر أن الجناح المصري يحتل موقعا متميزا في صدارة المعرض ، وقد شهد اليوم كثافة في الحضور بسبب عطلة نهاية الأسبوع ، ويشرف عليه السفير عمر عامر سفير مصر في (فيينا ) ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية.



وتشارك في المعرض شركات ومنتجعات وفنادق عديدة من دول مختلفة منها تونس والمغرب إلى جانب دول شرق أوروبا ومنها رومانيا والتشكيك سلوفاكيا وبعض الدول الآسيوية مثل اليابان وإندونيسيا وغيرها.



