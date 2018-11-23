نحو 108 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات في 10 شهور

أنسامد 23 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية أن مطارات الامارات استقبلت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 108 ملايين مسافر، مقارنة مع 108.2 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا لصحيفة «الاتحاد» الاماراتية، سجلت الحركة الجوية خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين 700.5 ألف حركة، مقارنة مع 739.2 ألف حركة في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت بلغت في أكتوبر وحده 69476 حركة، مقارنة مع 71234 حركة في أكتوبر من العام الماضي.



وبلغ معدل الحركة الجوية اليومية خلال أكتوبر 2241 حركة، في وقت سجل فيه يناير أعلى عدد بالحركة الجوية، مقارنة ببقية شهور العام، بواقع 73198 حركة.



وحول عدد المسافرين في مطارات الدولة خلال 10 شهور، استحوذ مطار دبي الدولي على نصيب الأسد من عدد المسافرين بواقع 79.1 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي بواقع 18.8 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بواقع 8.9 مليون مسافر، ثم مطار آل مكتوم الدولي بواقع 722.4 ألف مسافر.



