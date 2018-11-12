المغرب: بيع فندق لا مامونيا التاريخي

أنسامد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني - قررت الحكومة المغربية بيع فندق "لا مامونيا" فئة الخمسة نجوم في مراكش، ومحطة كهرباء تهدارت في إطار خطة للخصخصة.



وفندق لا مامونيا وهو أشهر فندق في أفريقيا مملوك للمكتب الوطني للسكك الحديدية.



وكانت الحكومة المغربية وافقت على برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، الا ان القرار يحتاج الآن إلى موافقة البرلمان.



وفندق "لا مامونيا" من الاماكن التاريخية في المغرب، حيث زاره وأقام فيه العديد من مشاهير السياسة مثل ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا في الأربعينات والخمسينات والرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديغول، وقادة اخرون مثل رونالد ريغان، نيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون. كما أقام فيه مشاهير آخرون مثل شارون ستون وإيلتون جون.



وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الأصول المملوكة للدولة التي ستطرح للبيع من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 10 مليارات درهم على الأقل ، أي حوالي 920 مليون يورو.



ومنذ إطلاق برنامج الخصخصة في عام 1993 ، تم بيع 77 شركة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص بقيمة 103 مليار درهم (حوالي 9.5 مليار يورو).



