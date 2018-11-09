الغردقة وشرم الشيخ تتصدران نمو عائد فنادق الشرق الأوسط

انسامد - 9 نوفمبر/ تشرين الثاني - حافظ معدل نمو عائد الغرف الفندقية في منطقتي الغردقة وشرم الشيخ في مصر على مستواه الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وقال تقرير صادر عن "كوليرز إنترناشيونال للأبحاث والاستشارات"، إن النمو في عائد الغرف الفندقية في منطقة الغردقة كان الأعلى بمعدل 44% نتيجة الاستقرار السياسي، ومواصلة تدفق الرحلات الجوية من الأسواق الرئيسية للحركة السياحية لمصر، وذلك حسبما أفادت صحيفة "البورصة" المصرية.



أما في منطقة شرم الشيخ فارتفع العائد 40% في ظل استفادة المنطقة من تزايد الحركة السياحية من بعض الأسواق الأوروبية.



وتبلغ الطاقة الفندقية في كل من الغردقة وشرم الشيخ نحو ثلثي الطاقة العاملة في مصر والتي تصل لنحو 220 ألف غرفة.



وتوقع التقرير أن تتصدر القاهرة أكثر المناطق السياحية استقراراً خلال الفترة بمعدل 9%، لكن ذلك يعد أكثر ارتفاعاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب الخطة التسويقية القوية للمنطقة.



وتبلغ الطاقة الفندقية في القاهرة الكبرى نحو 20 ألف غرفة يتركز غالبيتها على النيل.



وقال التقرير إنَّ الإشغالات السياحية في الإسكندرية تتصدر المدن السياحية في مصر بـ78%، وتليها القاهرة بـ70% ثم الغردقة 66%، وتذيلت شرم الشيخ القائمة بـ51%.



وارتفعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.1 مليون سائح بنمو 41% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وتأمل وزارة السياحة في الوصول بالأعداد إلى 10 ملايين سائح بنهاية العام، مقابل 8.3 مليون خلال العام الماضي.



وتشارك مصر، حالياً، في معرض wtm السياحي بلندن بأكثر من 70 فندقاً وشركة سياحة في إطار زيادة الرحلات من السوق البريطاني لمصر.



