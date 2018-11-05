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سفر و سياحة - جوالت
توقعات بدخول 153 ألف غرفة ضمن 500 فندق تحت الإنشاء
    انسامد - 5 نوفمبر/ تشرين الثاني - قال مدير معرض غلف هوست 2018 مارك نابير إن منطقة الخليج أحد أهم أسواق الضيافة في العالم، وأن القطاع يحقق نمواً بمعدلات رائعة.

    وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض Gulfhost "لدينا موردون قادمون من أوروبا وأميركا الجنوبية، يأتون إلى المنطقة لتطوير الفرص والعلاقات التجارية ويعرضون منتجاتهم والأهم يريدون إيجاد جذور لهم في المنطقة لينمُوا مبيعاتهم العالمية".

    وقال "نرى فرصا واعدة اليوم في أي قطاع متصل بالصحة والمنتجات العضوية، المستهلك اليوم يبحث عن مواد ذات جودة عالية، بسيطة ولكن مجهزة بطريقة جيدة، وهذا ما نراه في المعرض اليوم، دائماً هناك فرص في هذا القطاع.

    ومن المتوقع دخول أكثر من 150 ألف غرفة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا من أكثر من 500 فندق تحت الإنشاء حالياً في المنطقة، وأن يحقق قطاع خدمات الأغذية بالخليج نمواً سنوياً مركباً بـ 6.8%، ليصل إلى 24.5 مليار دولار العام الحالي مقابل 19 مليار دولار في عام 2014.

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