أبوظبي تسعى لاستقطاب 8.5 ملايين سائح

انسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشف وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي سيف سعيد غباش، أنه من المتوقع أن تستقطب أبوظبي 8.5 ملايين سائح في العام 2021.



ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن غباش قوله أن الدائرة تعمل بكل جهد وعزيمة من أجل تحقيق نمو في أعداد السياح والزوار، وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض العالمية للترويج لأبوظبي كوجهة سياحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما تتمتع به من مرافق سياحية وترفيهية وثقافية وتراثية.



وذكرغباش، في محاضرة بعنوان "واقع وأبعاد قطاع السياحة كركيزة أساسية في الاقتصاد والتنمية" أن متحف اللوفر يستقطب يومياً ما يتراوح بين 6-8 آلاف سائح، ويرتفع هذا الرقم إلى 12 ألف سائح في نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن 60% من هؤلاء يزورون أبوظبي للمرة الأولى.



وأوضح أن الدائرة حريصة على تنظيم المهرجانات والفعاليات طوال العام، والتي من شأنها جذب الزوار والسياح للحرص على حضورها والتفاعل معها.



وتابع: "من المقرر افتتاح مشروع قصر الحصن والمجمع الثقافي بتاريخ 7 ديسمبر من العام الجاري، حيث جرى تطوير جميع مرافق قصر الحصن والعمل على ترميمه، حيث يمكن للزوار والسياح الاطلاع على الصور التاريخية والمقتنيات التي يضمها هذا القصر، بينما سيضم المجمع الثقافي مسرحاً داخلياً وآخر خارجياً، إضافة إلى استديو العود والمرسم الحر، وسيضم أكبر مكتبة عامة للأطفال على مستوى المنطقة.



وستعمل الدائرة على تطوير متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم اللذين سيجري افتتاحهما خلال السنوات المقبلة".



وذكر أن الدائرة تركز على كيفية استخدام قطاع الثقافة للترويج للإمارة سياحياً، حيث يجري تطوير وترويج أبوظبي كوجهة سياحية.



وقال: "لدينا عدد من الدول التي نركز عليها، كما نعمل على افتتاح أسواق جديدة، وتتصدر الهند والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، والسعودية أكبر الأسواق السياحية التي يفد منها زوار وسياح إلى أبوظبي".



كما نشهد نمواً في أعداد الزوار والسياح القادمين من روسيا، وجرى السماح للسياح الهنود ممن يحملون تأشيرة الدخول الأميركية بدخول أبوظبي بدون تأشيرة.



