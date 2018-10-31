تقرير:القاهرة أسرع الوجهات السياحية نموا بين مدن العالم 2017

أنسامد - 31 أكتوبر/ تشرين الأول / - أظهر تقرير لمجلس السفر والسياحة العالمي، أن القاهرة كانت الأسرع نموا بين الوجهات السياحية من مدن العالم خلال عام 2017 بنسبة نمو 34.4% مقارنة بعام 2016، وذلك ضمن قائمة أكثر 10 مدن نموا خلال العام.



وجاءت مدينة ماكاو الصينية في المركز الثاني بين المدن الأسرع نموا على مستوى الوجهات السياحية بنسبة زيادة 14.2%، ثم اسطنبول بنسبة 13.1%، ثم دبلن الأيرلندية بنسبة نمو 11.5%.



وجاءت مدينة شنجهاي الصينية في المركز الأول بين أكبر المدن من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر العالمي خلال عام 2017 بقيمة 35 مليار دولار، ثم العاصمة الصينية بكين بقيمة 32.5 مليار دولار، ثم باريس بقيمة 28 مليار دولار، ثم نيويورك وأورلاندو بقيمة 24.8 مليار دولار لكل واحدة منهما.



وقال التقرير إن مدن القاهرة واسطنبول وأنطاليا التركيتين، وطهران الإيرانية شهدت عودة كبيرة في عام 2017 مع نمو سوق السفر والسياحة فيها، مرجعا ذلك إلى الاستقرار السياسي الملحوظ، وزيادة معدلات الأمن.



وكان مسؤول حكومي رفيع، قال لوكالة رويترز مطلع 2018، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.



ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.



وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.



وأعادت روسيا رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، ولكنها لم تعدها بعد بشكل مباشر مع شرم الشيخ والغردقة.



