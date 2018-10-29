إير كايرو تدشن خط طيران جديد بين بولونيا وشرم الشيخ

أنسامد - 29 أكتوبر /تشرين الأول - قامت شركة طيران " إير كايرو " الأحد بتدشين خط طيران جديد بين مطارى بولونيا الإيطالى وشرم الشيخ كثانى خط خلال أسبوع يتم تدشينه بين إيطاليا وشرم الشيخ فى إطار خطة لتنشيط حركة السياحة بين إيطاليا ومصر.



ووفقا لمصادر مطلعة بشركة " إير كايرو "، تم تنظيم الرحلة برقم 816 من مطار بولونيا الإيطالى إلى شرم الشيخ حيث تم إعداد إحتفالية لإستقبال طائرة الخط الجديد من خلال رش المياه عليها فى أرض المهبط عقب هبوطها وتوزيع الورود على ركاب الطائرة من السياح الإيطاليين.



ويعد هذا الخط الجديد الثانى الذى تقوم شركة إير كايرو بتدشينه بين إيطاليا ومصر خلال أسبوع فقط، حيث قامت الشركة الأربعاء الماضى بتدشين خط شارتر جديد بين مدينة لاميتزيا الإيطالية وشرم الشيخ بمعدل رحلة شارتر أسبوعيا.



ومن المقرر أن يتم تدشين الخط الثالث من مدينة ميلانو فى شمال إيطاليا ومدينة الأقصر خلال الساعات القادمة.



يذكر أن أن شركة إير كايرو (وهى شركة مملوكة من مصر للطيران 60%، والبنك الأهلى 20%، وبنك مصر 20%) سبق وأن قامت بتدشين خطوط طيران مباشرة بين عدد من المدن الإيطالية الكبرى ومناطق الجذب السياحى فى مصر، وأبرزها خط مباشر بين مدينة " ميلانو" ومدينة "شرم الشيخ ".



