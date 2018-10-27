قطاع السياحة البحرية في أبوظبي يتوقع استقطاب اكثر من 400 الف

أنسامد - 27 أكتوبر / تشرين الأول / - يواصل قطاع السياحة البحرية في أبوظبي جهوده الرامية إلى استقطاب أعداد قياسية من الزوار القادمين على متن السفن السياحية خلال موسم 2018/2019 الذي انطلق رسميا يوم 3 أكتوبر الجاري إلى جانب المحافظة على زخم النمو المطرد الذي حققه في السنوات الماضية.



وتضع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قطاع السياحة البحرية ضمن روافد النمو الاستراتيجية الواعدة وتكرس جهودها لتسليط الضوء على مقومات السياحة البحرية الاستثنائية في أبوظبي وطقسها الدافئ المشمس الذي يجعلها وجهة مفضلة للسفن السياحية خلال فصل الشتاء.



وتتوقع إدارة السياحة البحرية في الدائرة استقطاب اكثر من 400 الف زائر خلال العام 2019 بالتزامن مع التطور المستمر في البرامج والمعالم والجولات السياحية في الإمارة والتي تتماشى مع احتياجات زوار السياحة البحرية بما سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية أولى مفضلة.



وبدأ موسم السياحة البحرية 2018 / 2019 رسميا مع وصول السفينة "بوديكا كروزيز" التابعة لشركة فرد أولسن إلى أبوظبي وعلى متنها 490 زائرا.



