أهرامات الجيزة تستقبل جولة كؤوس فريق مانشيستر سيتي

انسامد - 17 اكتوبر - تشرين الاول - استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة مسئولي إدارة فريق كرة القدم البريطاني (مانشيستر سيتي) والكؤوس التي أحرزها الفريق العام الماضي وحصوله على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، في تصريح له اليوم ، إن وزارة الآثار وفرت كافة السبل والإمكانيات المتاحة لاستقبال مسئولي الفريق ومشجعينهم من المصريين في منطقة أهرامات الجيزة كمساهمة من وزارة الآثار لتنشيط السياحة والدعاية لمصر في الخارج.



ومن جانبه..أوضح أشرف محي مدير عامً منطقة آثار الهرم أنه اصطحب الفريق في جولة بالمنطقة الآثرية وحرص على التقاط الصور التذكارية مع جماهير (مانشيستر سيتي) في مصر ومعهم كأسا الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الانجليزي من أمام أهرامات الجيزة.



