السياحة العمانية تستهدف 11 مليون زائر

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - نظمت وزارة السياحة العمانية، بالتعاون مع الطيران العماني، حلقة عمل في دبي ضمن سلسلة جولاتها السياحية إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية مثالية وتقديم تجربة استثنائية لسياح وزوار السلطنة، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية.



وتم عقد اجتماع بين كبار المسؤولين العمانيين ورواد القطاع السياحي في إمارة دبي لمناقشة آفاق جديدة تعزز التعاون المشترك بهدف ترسيخ مكانة عمان كوجهة سياحية مفضلة للعطلات ومختلف المناسبات على مدار العام. وقال هيثم بن محمد الغساني مدير عام مساعد للفعاليات والوعي السياحي في وزارة السياحة العمانية " إن السلطنة تستقطب أعدادا ضخمة من السياح من إمارة دبي إلى مختلف المدن العمانية التي تشتهر بجمال طبيعتها والإرث والتاريخ وأصالة التراث فضلا عن العروض السياحية الاستثنائية التي تقدمها لزوارها، فيما تتيح الجولات الترويجية التي تنظمها الوزارة فرصة مثالية لشركائنا في إمارة دبي للاطلاع على التجارب السياحية العالمية المستوى والتعرف على العروض الحصرية والفعاليات المتفرّدة التي تقدمها السلطنة ".



وأضاف " حرصنا من خلال إطلاق هذه الجولات على تعزيز جهودنا الرامية إلى استقطاب 11 مليون زائر بحلول 2040"، معربا عن ثقته في السير بخطى ثابتة نحو إبرام شراكات جديدة مع وكالات السفر والسياحة المحلية ومن ثم تعزيز القطاع السياحي في السلطنة وترسيخ مكانتها التنافسية على خارطة السياحة العالمية.



ضم وفد سلطنة عمان ممثلين لشركات السفر والسياحة إلى جانب عدد من الفنادق علاوة على مسؤولين من وزارة السياحة العمانية حيث استعرضوا مع مجموعة واسعة من الشركات ووكالات السفر والسياحة حزمة من العروض الحصرية والأنشطة السياحية التي تقدمها السلطنة لزوارها.



الصورة لمدينة صلالة العمانية