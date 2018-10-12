مصر للطيران تطرح تخفيضات على رحلاتها إلى أوروبا

انسامد - 12 اكتوبر - تشرين الاول - أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة تقديم تخفيضات هائلة على رحلاتها إلى أوروبا والمغرب العربي تصل إلى 35 % فى إطار خطتها لتنشيط حركة الطيران والسياحة بين مصر ومختلف دول العالم في الفترة القادمة.



وقالت الشركة في بيان لها : في إطار حرصها على تلبية رغبات عملائها، طرحت مصر للطيران العديد من التخفيضات على أسعار تذاكر السفر إلى عدد من الوجهات بأوروبا والمغرب العربي.



وشملت هذه التخفيضات رحلاتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث يمكن للعملاء الحصول على تخفيض يصل إلى ٢٠٪؜ على الدرجة السياحية و١٥٪؜ على درجة رجال الأعمال، في حال شراء تذاكرهم من الآن وحتى ٣١ أكتوبر الجاري، لتمتد فترة السفر حتى ٢٥ فبراير ٢٠١٩.



كما يمكن للعملاء الاستمتاع بتخفيض يصل إلى ٣٥٪؜ على درجة رجال الأعمال و٢٥٪؜ على الدرجة السياحة، عند شراء تذاكر السفر من الآن وحتى نهاية الشعر الجاري ليكون السفر حتى ١٠ ديسمبر المقبل.



أما عن آخر عروضها التى طرحتها على رحلاتها إلى المغرب العربي فقد وصلت إلى ٣٠٪؜ تخفيض على درجة رجال الأعمال و٢٠٪؜ على الدرجة السياحية عند حجز تذاكر سفرهم من القاهرة إلى الجزائر من الآن وحتى ٣١ أكتوبر الجاري، ليمتد السفر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠١٨.



كما يمكن للعملاء أيضاً الحصول على تخفيض قدره ١٠٪؜ على درجة رجال الأعمال و ٢٠٪؜ على الدرجة السياحة عند اختيارهم السفر إلى أي من كزابلانكا وتونس وذلك من خلال حجزهم لتذاكر السفر اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري.



