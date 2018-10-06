وفد كنسي إيطالي في الأقصر لزيارة المعالم الأثرية

أنسامد - 6 أكتوبر/ تشرين الأول/ - التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في مكتبه بديوان عام المحافظة مع الوفد الكنسي الكاثوليكي برئاسة رئيس الأساقفة الإيطالي لويجي فاري ، الذي يزور المحافظة حاليا ، بحضور الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك ومنظم الزيارة. ورحب المحافظ بالوفد متمنيا لهم الاستمتاع بالإقامة في الأقصر ..



داعيا إياهم لزيارة كافة المناطق الأثرية والسياحية الجذابة التي تشتهر بها المحافظة.



وأعرب الأنبا عمانوئيل عن تقديره وسعادته لحفاوة الاستقبال والترحيب التي حظي بها الوفد من قبل المصريين في المحافظات التي زارها.. قائلا : "إن الوفد التقى بوزيري السياحة والآثار لبحث سبل دعم السياحة كما زار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وتجول في عدد من المناطق الأثرية السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية".



وأبدى عمانوئيل انبهار أعضاء الوفد الشديد بالحضارة المصرية القديمة..موضحا أن الوفد حرص على أن يلتقي بأطياف مختلفة من المجتمع المصري وزيارة الأماكن الاثرية للتأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط الفاتيكان ومصر من جهة وإيطاليا ومصر من جهة أخرى.



