مصر تستعد للمشاركة بقوة فى بورصة لندن للسياحة

انسامد - 2 اكتوبر - تشرين الاول - بدأ القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص الاستعداد للمشاركة بقوة فى بورصة ومعرض لندن السياحى المعروف بـ «WTM» الذى يقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل. يأتى ذلك فى ظل استمرار حظر الحكومة البريطانية لسفر مواطنيها إلى مدينة شرم الشيخ منذ نوفمبر 2015 عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء.



وتشارك مصر بوفد سياحى رسمي ضمن أكثر من 180 دولة فى فعاليات بورصة السياحة بلندن يضم ممثلين من القطاعين الرسمى والخاص كما يضم عددا من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية وكذا مشاركة موسعة من الغرف السياحية الخمس واتحادها العام.



ويحاول قطاع السياحة المصرى بشقيه الرسمى والخاص خلال بورصة لندن السياحية تكثيف المجهودات المبذولة لرفع حظر السفر الإنجليزى عن شرم الشيخ وكذا استعادة الحركة الساحة لمعدلاتها الطبيعية وتغيير الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصري.



ويسعى الوفد المصرى إلى استغلال هذا الحدث بالوجود بصورة أكثر تأثيرا وفعالية والقيام بتنظيم عدة أحداث تعكس الصورة الحقيقية للمقصد السياحى المصرى وحالة الاستقرار والوضع الأمنى بمصر.



وهناك بوادر بدأت تظهر فى الأفق لعودة السياحة الانجليزية لشرم الشيخ بعد الجهود التى يقوم بها المكتب السياحى المصرى فى لندن برئاسة عمرو العزبى التى أدت إلى مطالبة أصحاب شركات السياحة والطيران الإنجليزى الحكومة البريطانية بضرورة إعادة حركة الطيران والسياحة إلى شرم الشيخ فى أقرب وقت ممكن من خلال مجلس اللوردات البريطانى فى لندن. ووضعت الهيئة خطة طموح للتواجد خلال العام الجارى فى المعرض «WTM« والذى يعد من اهم المعارض السياحية على مستوى العالم إلى جانب معرض ItB برلين السنوى الذى يعقد فى مارس من كل عام. معرض لندن مهم للحجوزات الشتوية الوافدة لمصر خلال الموسم المقبل وحتى نهاية شهر فبراير 2019 فى حين يعد معرض برلين مهما بالنسبة للحجوزات الصيفية، لافتا إلى أن السياحة البريطانية قبل ثورة 25 يناير 2011 كانت تأتى فى المرتبة الثانية بعد السياحة الروسية من حيث الأهمية.



