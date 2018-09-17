سبعة ملايين سائح زاروا المغرب منذ بداية العام

أنسامد - 17 سبتمبر /أيلول/ - قال مرصد السياحة المغربي ان سبعة
ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
الحالي، لتسجل السياحة المغربية بذلك ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
واضاف مرصد السياحة في احصائية حول السياحة المغربية عن شهر يوليو
2018 أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15% خلال الشهر المذكور،
فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين في الخارج
بنسبة 1%.
واوضح أن هذا الارتفاع ارتبط بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لا
سيما إيطاليا (14%) وألمانيا (9%) وفرنسا (6%) والمملكة المتحدة
(5%).
وأعلن مرصد السياحة تسجيل ارتفاع بلغ 10% مع نهاية يوليو 2018 في
اجمالي عدد ليالي المبيت بالفنادق والمنشآت السياحية.
وكشفت بيانات مرصد السياحة أن مدينتي مراكش وأغادير استحوذتا
لوحدهما على 60% من العدد الإجمالي لليالي المبيت حتى نهاية شهر
يوليو.
وأشار مرصد السياحة الي أن المدينتين سجلتا ارتفاعا على التوالي
بنسبة 12% و10%.
وارتفعت عائدات السياحة المغربية علي اساس سنوي لتصل إلى 3ر38
مليار درهم (نحو 4 مليارات دولار) مع نهاية يوليو الماضي مقابل 35
مليار درهم (7ر3 مليار دولار) قبل عام لتسجل ارتفاعا بنسبة 9,4