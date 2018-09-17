سبعة ملايين سائح زاروا المغرب منذ بداية العام

أنسامد - 17 سبتمبر /أيلول/ - قال مرصد السياحة المغربي ان سبعة ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتسجل السياحة المغربية بذلك ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



واضاف مرصد السياحة في احصائية حول السياحة المغربية عن شهر يوليو 2018 أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15% خلال الشهر المذكور، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1%.



واوضح أن هذا الارتفاع ارتبط بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لا سيما إيطاليا (14%) وألمانيا (9%) وفرنسا (6%) والمملكة المتحدة (5%).



وأعلن مرصد السياحة تسجيل ارتفاع بلغ 10% مع نهاية يوليو 2018 في اجمالي عدد ليالي المبيت بالفنادق والمنشآت السياحية.



وكشفت بيانات مرصد السياحة أن مدينتي مراكش وأغادير استحوذتا لوحدهما على 60% من العدد الإجمالي لليالي المبيت حتى نهاية شهر يوليو.



وأشار مرصد السياحة الي أن المدينتين سجلتا ارتفاعا على التوالي بنسبة 12% و10%.



وارتفعت عائدات السياحة المغربية علي اساس سنوي لتصل إلى 3ر38 مليار درهم (نحو 4 مليارات دولار) مع نهاية يوليو الماضي مقابل 35 مليار درهم (7ر3 مليار دولار) قبل عام لتسجل ارتفاعا بنسبة 9,4