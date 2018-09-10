دراسة :الإمارات الأولى عالميا في السياحة الحلال

أنسامد - 10 سبتمبر /أيلول/ - أكدت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في الإنفاق على السياحة الحلال بحجم إنفاق بلغ نحو 17.6 مليار دولار خلال العام 2017 كما أنها استمرت في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توفر أكثر بيئات العمل تنافسية للاستثمار في أنشطة السفر والسياحة وجاهزية التكنولوجيا المتقدمة وتقديم أفضل البنى التحتية للنقل الجوي في العالم.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن إطلاق الدراسة يأتي بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز كشريك استراتيجي في الفترة ما بين 30 و31 أكتوبر من العام الجاري تحت شعار "معا لريادة المستقبل".



وبينت الدراسة أنه بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي صدارة قائمة مصادر السياح المسلمين وذلك بناء على الإنفاق في الخارج حيث جاءت دولة الإمارات فى المرتبة الاولى في حين استمرت منطقة جنوب شرق آسيا بفضل توسع الطبقة الوسطى في الدول المكتظة بالسكان مثل أندونيسيا وماليزيا في صدارة القائمة من حيث عدد المسافرين المسلمين.



وذكرت الدراسة أن نشاط مدونات السياحة الحلال في الإمارات شهدت نموا كبيرا في الأعوام القليلة الماضية إلا أن هناك حاجة لمزيد من التركيز على شريحة سفر المسلمين ومثل هذا التطور يتطلب مبادرة ودعم ورعاية شركات الضيافة وخاصة أن هذه القناة تتميز بقلة التكلفة وكثافة التأثير مقارنة بقنوات الإعلان التقليدية. كما توقعت الدراسة أن يحقق عدد المسافرين المسلمين نموا من 131 مليون مسافر في الوقت الحالي أو ما يشكل 10 في المائه من إجمالي السياح العالميين إلى حوالي 156 مليون مسافر في أنحاء العالم بحلول عام 2020 وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي متوقع أن يبلغ 6 في المائه.



كما بينت الدراسة أنه خلال العام 2017 بلغ متوسط إنفاق الفرد من المسافرين المسلمين حوالي 1,374 دولارا ويتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 1,410 دولار بحلول العام 2020 وذلك بفضل زيادة الدخل في اقتصاديات الأسواق الصاعدة حيث تقيم غالبية المسافرين المسلمين.



