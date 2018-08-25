«مينا هاوس» «فندق الملوك» ضمن قائمة «تايم» لأفضل فنادق 2018

أنسامد - 25 أغسطس / آب / - صنفت مجلة «تايم» العالمية، فندق «ماريوت مينا هاوس» الذي يقع في حضن أهرامات الجيزة ضمن قائمة الفنادق الأفضل في عام 2018، وهو الفندق المصري الوحيد الذي تم إدراجه ضمن القائمة العالمية. وأضافت الصحيفة، أن غالباً ما تفتخر الفنادق بمناظر البحر أو المدينة، ولكن هذا الفندق يطل على الهرم الأكبر في الجيزة، وكشفت «ماريوت انترناشيونال» في فبراير الماضي، عن نسخة منتعشة من العقار الذي تم افتتاحه عام 1869 كنزل للصيد قبل تحويله إلى فندق ضم ضيوفه فرانك سيناترا وشارلي شابلن.



بدأ الفندق، بعدد 80 غرفة وجناح مميز، وفي عام 1920 أضيفت للفندق 30 غرفة أخرى ، وفي عام 1964 تم شراء الفندق، من قبل مجموعة أوبيروي وبدأ في تجديده في عام 1972 وانتهى في عام 1975، ثم في عام 1978 بدأ العمل في جناح الحدائق حيث أضيفت 200 غرفة جديدة ، وفي عام 2007 و 2008 جدد الفندق مرة أخرى، وتصل عدد غرف الفندق إلى 486 غرفة وجناح (7 أجنحة صغيرة و 4 أجنحة رئيسة في كل واحدة شرفة خاصة واسعة تطل على الأهرامات).



يتكون الفندق، من أربعة طوابق تمتاز بسلالم من الرخام الفخم مع طراز العمارة الإسلامية التي شيدت بها الاستراحة، وبه عدد من الثريات المصنوعة يدويا من الزجاج الملون والتي يصل طولها إلى ثلاث طوابق ، وتتنوع مستويات الغرف فهناك 96 غرفة في المبنى الرئيس للفندق و 390 غرفة في المبنى الملحق به، وجميع الغرف فرشت بسجاد فارسي يدوي الصنع ويزينها جداريات قديمة بالإضافة إلى الإبقاء على النوافذ الخشبية القديمة، وجميع الغرف تطل على أول وأكبر حمام سباحة تم بناؤه في مصر، بالإضافة إلى ملعب للجولف يحتوي على 18 حفرة، وملعب للتنس، وملعب للجري ومركز للياقة البدنية، وأكثر من قاعة لإقامة الحفلات والمؤتمرات.



يذكر أنه تم تصوير الفيلم العالمي «وادي الملوك» بالفندق، وعدد من الأفلام المصرية منها فيلم «حكاية حب» لعبد الحليم حافظ و عبد السلام النابلسي و مريم فخر الدين، و فيلم «يوم من عمري» للعندليب أيضاً، و فيلم «صاحبة الجلالة» للفنان فريد شوقي ، كما صور بالفندق عدد من الأفلام العالمية لجيمس بوند.



