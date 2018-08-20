عطلة العيد تشعل سوق السفر وأسعار التذاكر تقفز 50في المائة

انسامد - 20 اغسطس / اب / تسببت عطلة عيد الأضحى في اشتعال سوق السفر الي مصر وتحقيق قفزة كبيرة في أسعار تذاكر السفر، ما دفع شريحة كبيرة من العاملين في دول الخليج إلى الإحجام عن شركات الطيران والاتجاه إلى السفر عبر وسائل أخرى، برية أو بحرية.



وما دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير تصادف عطلة إجازة عيد الأضحى مع موسم عودة الأسر مع بدء موسم الدراسة مطلع سبتمبر المقبل.



المصريون في عدد من دول الخليج، ونظراً لارتفاع أسعار التذاكر لجؤوا إلى بدائل أخرى مثل السفر عبر البر.



مدير وكالة سفر في القاهرة، أحمد هاشم، يقول إن طول عطلة عيد الأضحى تسببت في اتجاه غالبية الأسر في دول المنطقة العربية إلى السفر لقضاء عطلة العيد، ما تسبب في ارتفاع الطلب على تذاكر السفر التي ارتفعت في المتوسط بأكثر من 50% في بعض الوجهات، بينما ارتفعت بنسبة 100% على وجهات أخرى وفي بعض أيام عطلة العيد.



وتشير الحجوزات إلى أن نسب الإشغال على رحلات الطيران القادمة من معظم الوجهات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وبداية سبتمبر المقبل، تتراوح من معظم الوجهات الإقليمية بين 95 إلى 100% وذلك لتزامن انتهاء الإجازة المدرسية والعطلة الصيفية مع انتهاء عطلة العيد.



وتشهد الفترة الحالية تنافساً بين شركات الطيران على الاستفادة من عطلة العيد من خلال استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المسافرين والسياح عبر إعداد برامج سياحية تناسب جميع الأذواق .



وقد اعلنت شركة مصر للطيران حالياً أسعارا تنشيطية على تذاكر الطيران لبعض الدول.



