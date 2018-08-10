تونس: إيرادات السياحة تقفز 42% في النصف الاول للعام الحالي

أنسامد - 10 أغسطس /آب/ - قالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي إن إيرادات قطاع السياحة قفزت بنسبة 42% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017 لتصل إلى 1.75 مليار دينار، وذلك حسبما أفاد موقع "تونيزي نوميريك" الإخباري.



وأضافت وزيرة السياحة علي هامش مؤتمر بالعاصمة التونسية أمس الخميس أن عدد زوار تونس في الفترة من أول يناير حتي 31 يوليو 2018 بلغ نحو 4 ملايين و400 ألف سائح بزيادة 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.



وتوقعت الوزيرة أن عدد السياح الزائرين لتونس في 2018 سيتجاوز 8 ملايين سائح مقابل 7 ملايين سائح في 2017 وأقل من 6 ملايين سائح في 2016.



