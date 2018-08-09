ارتفاع قياسي للسياحة الخليجية في بريطانيا

أنسامد - 9 أغسطس /آب / - قالت الإحصاءات الصادرة عن هيئة السياحة البريطانية "فيزيت بريتين" إن عام 2017 كان عاما قياسيا من حيث عدد السيّاح المتوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد السياح الخليجيين في العام الماضي نحو 812 ألف زيارة، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 5 في المائة على العام السابق.



ووفقا لصحيفة "الشرق الاوسط" ، فإن الزّوار الخليجيين أنفقوا مبلغا قياسيا مقداره 2.2 مليار جنيه إسترليني، ما يُشكّل زيادة بنسبة 55 في المائة.



وقالت تريشيا وارويك المديرة الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا لهيئة السياحة البريطانية (فيزيت بريتين): "تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً مهمة ومنجماً غنياً لقطاع السياحة بالنسبة لهيئة السّياحة البريطانية، حيث يسرّنا تزايد أعداد الزوّار الوافدين إلى بريطانيا لاكتشاف التجارب التي لا يمكن خوضها إلّا هنا في بريطانيا، بدءاً من مراكز التسوّق العالميّة وتجربة التسوق مع الخبراء في هذا المجال، مروراً بتناول الطعام في المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان". وأشارت في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط"، على هامش صدور الإحصاءات إلى أنّ بريطانيا تتصدّر قائمة الوجهات الخارجية من حيث عدد زيارات المبيت في أوروبا الغربية.



وأضافت أن متوسط عدد الليالي التي يقضيها السائح الخليجي في الزيارة الواحدة هي 15 ليلة، وبنسبة إنفاق 2733 جنيها إسترلينيا لكل زيارة، مشيرة إلى وجود 218 رحلة أسبوعية تصل إلى بريطانيا من الإمارات، و32 رحلة من السعودية، و17 رحلة من الكويت.



ولفتت وارويك إلى أنّ هيئة السياحة البريطانية تعمل مع شركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض مدى سهولة الوصول إلى بريطانيا من دول مجلس التعاون الخليجي، والترويج لوجهات متنوعة في إنجلترا بحيث تسهّل على الزّوار الحجز لاستكشاف أنحاء البلاد.



