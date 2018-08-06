طيران الإمارات توسع شبكتها في إيطاليا باتفاقية مع ترينيتاليا

انسامد - 6 اغسطس / اب - أعلنت شركة طيران الإمارات وشركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية ترينيتاليا "Trenitalia" إبرام اتفاقية مشاركة في الرموز تتيح لركاب طيران الإمارات، من مختلف أنحاء العالم، اكتشاف مزيد من الوجهات في إيطاليا بسهولة. وقال موقع "العين" الاماراتي إنه يمكن للعملاء السفر بتذكرة واحدة مع طيران الإمارات ومتابعة رحلاتهم إلى عديد من المدن والبلدات الإيطالية باستخدام قطارات حديثة وسريعة ومريحة تنطلق من محطات الناقلة الأربع في إيطاليا، وهي العاصمة روما وفينيسيا وبولونيا وميلانو. ونقل موقع "العين" عن هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية قوله: "تفتح اتفاقية المشاركة في الرمز مع ترينيتاليا آفاقاً جديدة أمام عملائنا، وتعزز خدماتنا الحالية إلى روما وفينيسيا وبولونيا وميلانو. ومع القطارات السريعة، فقد أصبح السفر عبر دبي من سيدني في أستراليا إلى مدينة بودوفا في إيطاليا، أو من الشرق الأقصى إلى بلدة فوغيا الإيطالية، أسهل وأسرع من أي وقت مضى".



وأضاف فراخ قائلاً: "تنقل طيران الإمارات سنويا 1.6 مليون راكب من وإلى إيطاليا. وسوف نربط من خلال اتفاقيتنا مع شركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية مختلف مناطق إيطاليا مع شبكة محطاتنا العالمية، ونسهل حركة السفر في الاتجاهين، كما نسهم في تعزيز حركة السياحة إلى إيطاليا".



من جانبه، أكد جيانبيرو ستريسيليو، المدير في ترينيتاليا، أهمية اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الإمارات.



وقال: "اعتباراً من اليوم، سيكون في مقدور عملائنا شراء تذكرة واحدة لرحلتهم على متن القطار والطائرة، والمغادرة أو الوصول إلى 27 محطة قطار بسهولة ويسر، والاستمتاع بأفضل الخدمات والتسهيلات المقدمة من ترينيتاليا وطيران الإمارات".



