صحيفة: السياحة الفرنسية في مصر ترتفع بنسبة 146% هذا العام

انسامد - 13 يوليو /تموز - ذكرت صحيفة (تورماج) الفرنسية المتخصصة في السياحة أن مصر عادت مجددا إلى الوجهة خلال عام 2018، حيث زاد عدد السياح الفرنسيين الوافدين اليها بنسبة 146%.



وأضافت تورماج - التي تعد الصحيفة الاولى المتخصصة في الشأن السياحي في فرنسا - أنه على غرار مؤشر القياس لوكالات السفر الذي كشف عن نمو السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر بنسبة %86، ذهبت شركة (ممفيس) المتخصصة في المقصد السياحي المصري إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى زيادة قدرها 146%.



وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه في عام 2010، استقبلت مصر 600 ألف زائر فرنسي قبل أن تتراجع معدلات السياحة، ثم تعاود الارتفاع في ظل عودة الأوضاع الأمنية في البلاد إلى طبيعتها.



