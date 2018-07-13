صحيفة: السياحة الفرنسية في مصر ترتفع بنسبة 146% هذا العام

انسامد - 13 يوليو /تموز - ذكرت صحيفة (تورماج) الفرنسية المتخصصة
في السياحة أن مصر عادت مجددا إلى الوجهة خلال عام 2018، حيث زاد
عدد السياح الفرنسيين الوافدين اليها بنسبة 146%.
وأضافت تورماج - التي تعد الصحيفة الاولى المتخصصة في الشأن
السياحي في فرنسا - أنه على غرار مؤشر القياس لوكالات السفر الذي
كشف عن نمو السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر بنسبة %86، ذهبت شركة
(ممفيس) المتخصصة في المقصد السياحي المصري إلى أبعد من ذلك، مشيرة
إلى زيادة قدرها 146%.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه في عام 2010، استقبلت مصر 600 ألف زائر
فرنسي قبل أن تتراجع معدلات السياحة، ثم تعاود الارتفاع في ظل عودة
الأوضاع الأمنية في البلاد إلى طبيعتها.