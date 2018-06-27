إنضمام طائرة جديدة لمصر للطيران السبت وزيادة رحلاتها لسويسرا

انسامد 27 يونيو / حزيران - تنضم طائرة بضائع جديدة لإسطول شركة مصر للطيران السبت القادم من بين 4 طائرات يتم تحويلها لبضائع بتكلفة 15 مليون دولار فى إطار خطة لزيادة إسطول الشركة بينما تزيد الشركة رحلاتها إلى سويسرا بعد غد الجمعة لتنشيط حركة السياحة ..



صرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران: يتم حاليا الإنتهاء من تجهيز طائرة البضائع الجديدة وهى من طراز إيرباص A330/200 والتى تم تحويلها من طائرة ركاب إلى بضائع حيث ستصل قادمة من ألمانيا السبت على أن يتم إجراء الإختبارات اللازمة قبل حصولها على إعتماد التشغيل من سلطات الطيران المختصة .



ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بعد وصولها لمصر بثلاثة أسابيع حيث سيتم إستكمال أوراقها بسلطة الطيران المدنى وستكون إضافة قوية لأسطول طائرات البضائع حيث تزيد سعة حمولتها عن الطائرات الحالية إلى جانب أنها من الطرازات ذات المدى الطويل وأن هذه الطائرة الأولى من بين 4 طائرات جديدة ستنضم لأسطول الشحن الجوى خلال عامى 2018 و 2019 منها ٣ من طراز A330-200 و واحدة من طراز B 738 حيث تتكلف عمليات التحويل من طائرات ركاب إلى بضائع حوالى 15 مليون دولار ..



وقالت المصادر : ستزيد مصر للطيران رحلاتها بين مطارى القاهرة وجنيف بداية من بعد غد الجمعة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعيا بدلا من 4 رحلات حاليا فى إطار تنشيط حركة السياحة والسفر بين مصر وسويسرا وتأتى هذه الرحلة فى إطار خطة التشغيل خلال موسم صيف 2018، حيث ستشغل رحلة أسبوعية خامسة على هذا الخط الجوى وستستمر هذه الرحلة حتى 21 أغسطس القادم ..



