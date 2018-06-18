مصر: رئيس هيئة تنشيط السياحة يستقبل وفد سياحيا إيطاليا

انسامد - 18 يونيو / حزيران - استقبل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدا سياحيا ايطاليا من جمعية يونيتالسي "Unitalsi" الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية، والتي قامت بتنظيم هذه الرحلة السياحية إلى مصر لمسار العائلة المقدسة، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية.



وذكرت وزارة السياحة في بيان لها أن الوفد يضم رئيسة الجمعية، ورئيس إقليم لاتسيو، والمونسينيور فوما جاللي أسقف كنيسة مدينة ڤيتربو الإيطالية، والأنبا برنابا السرياني أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، كما يرافقهم وفد إعلامي من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان، وعماد فتحي المستشار السياحي المصري في روما.



ونقل "يوسف" ترحيب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالوفد الذي نظمته الجمعية الإيطالية، مشيرة إلى أنه تم ترتيب برنامج للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة، متمنية لهم الاستمتاع بزيارتهم إلى مصر.



وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الهيئة سترافق الوفد في رحلته، والتي تستمر في الفترة من 17-21 يونيو الجاري.



وأضاف أن وزارة السياحة كانت قد نظمت فى فبراير الماضي رحلة تعريفية لوفد من الجمعية لزيارة النقاط الخمس التي تشملها المرحلة الأولى للمسار؛ من أجل الترويج لرحلة العائلة المقدسة، ورافقهم وفد إعلامي من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية، وأعلنت الجمعية وقتها اعتزامها ترتيب رحلات لمسار العائلة المقدسة.



ومن جانبه، أعرب أسقف كنيسة مدينة ڤيتربو الإيطالية المونسينيور فوما جاللي، عن سعادته بوجوده في مصر لأول مرة، مشيرا إلى أن مصر بلد كبير، وتمتلك حضارة عظيمة، وأكد أن زيارته لمصر تمثل قيمة روحية بالنسبة له حيث سيتمكن خلالها من تتبع خطى العائلة المقدسة.



في الصورة : قس كاثوليكي وقس أرثوزوكسي يرشدون الحجاج المسيحيين