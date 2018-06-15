بريطانيا ترفع حظر السفر عن ولاية "جندوبة" والجنوب التونسي

انسامد - 15 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة السياحة التونسية أن الحكومة البريطانية قررت رفع حظر السفر لولاية جندوبة والجنوب التونسي.



وقالت وزارة السياحة في صفحتها علي موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي "رفع حجر السفر من قبل الحكومة البريطانية على ولاية جندوبة والجنوب التونسي".



وكانت السلطات البريطانية قد قامت في شهر يوليو من عام 2017 برفع حظر السفر إلى تونس، واِستثنت بعض المناطق المحددة.



وأقرت الخارجية البريطانية حظر السفر في يونيو 2015، عقب الهجوم الإرهابي على منتجع سوسة السياحي.



