مصر للطيران تقدم 25% تخفيضا على تذاكرها لأمريكا والهندولبنان

انسامد - 22 مايو / ايار - أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء تقديم تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر رحلاتها المتجهة إلى نيويورك وبومباى وبيروت بداية من اليوم وحتى 30 مايو الحالى فى إطار تنشيط حركة السفر على رحلاتها ..



صرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران لمراسلنا انه فى إطار حرصها على تلبية رغبات عملائها، تقدم شركة مصرللطيران للطيران عروضها الترويجية والتى تشمل تخفيضات وأسعار تنافسية على بعض وجهاتها حيث تقدم الشركة تخفيضا بنسبة ٢٥٪ على رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك ويمكن للركاب شراء التذاكر حتى ٣٠ مايو الحالى والاستمتاع بالسفر حتى ٣٠ يونيو القادم، وأيضا تخفيض ٢٥٪ على رحلات بومباى على أن يكون شراء التذاكر حتى ٣١ مايو والسفر حتى ١٢ نوڤمبر ..



وقالت المصادر : كما تقدم مصرللطيران عرضا آخر على رحلات بيروت بأسعار تنافسية تبدأ من ٣٢٦٥ جنيها (154.281 يورو )للدرجة السياحية و ٧٥٦٤ جنيها ( 357.372 يورو ) لدرجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب، ويمكن للركاب شراء التذاكر حتى ٣١ مايو والسفر حتى ١٢ يونيو القادم ..



