مطار العلمين يستقبل أول طائرة إيطالية فى بداية موسم السياحة

أنسامد - 21مايو/آيار - أعلن الطيار " أحمد جنينه " مدير مطار العلمين عن إستقبال المطار أولى رحلات السياحة الإيطالية قادمة من روما فى بداية التشغيل الصيفى قادمة على طائرة شارتر فى جولة سياحية بمنطقة العلمين التى تحظى بإقبال من دول شمال البحر المتوسط.



وقال " جنينه " فى بيان إعلامى أصدره مطار " العلمين " مساء السبت :ضمت الرحلة 181 سائحا إيطاليا حيث تم إنهاء إجراءات الوصول فى مدة قياسية، لم تزد عن نصف ساعة وسط إستعداد من كافة الأجهزة العاملة بالمطار وكان فى استقبال الفوج السياحى الإيطالى مدير أمن مطروح مندوبا عن المحافظ.



ومن المنتظر أن يقضى الوفد يومين بمدينة العلمين ثم يتوجه إلى مطروح، لاستكمال برنامجه السياحى ومن المتوقع وصول عدد من رحلات الشارتر خلال الأيام القادمة خاصة وأن منطقة العلمين تتمتع بقبول خاص ومميزات جاذبة لدى السائح الأوروبى بصفة عامة، والدول المطلة على ساحل البحر المتوسط بصفة خاصة.



