رحلات اضافية لمصر للطيران إلى الدار البيضاء

انسامد - 9 مايو / ايار - أعلنت شركة مصر للطيران العضو الحادى والعشرين فى تحالف ستار العالمى، عن زيادة تردداتها إلى الدار البيضاء بالمملكة المغربية لتصل إلى ١٤ رحلة جوية بدلاً من ١١ رحلة، وذلك اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق ١٠ مايو ٢٠١٨ ..



جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته مصر للطيران اليوم وذكر البيان : " تأتى زيادة الرحلات بين القاهرة وكازابلانكا -الدار البيضاء فى إطار تعزيز شبكة خطوط الشركة وتواجدها فى منطقة المغرب العربى وتنشيطًا لحركة السياحة والسفر بين البلدين ..



ومن المقرر تسيير تلك الرحلات على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800 الذي يستوعب ١٥٤ راكبًا والمزود بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وتسيير مصر للطيران ١٤ رحلة جوية بواقع رحلتين يوميًا الأولى رقم MS847 وتقلع من مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحاً لتصل في إلى العاصمة المغربية الساعة ١٢:٢٠ ظهراً.



و عن الرحلة الثانية والمسائية رقم MS861 فتغادر في ذات اليوم من مطار القاهرة في تمام الساعة ١٨:٥٠ مساءً لتصل إلى مطار محمد الخامس الدولى فلا تمام الساعة ٢٣:١٠.



