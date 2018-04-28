السياح المسلمون ينفقون 157 مليار دولار في عامين

انسامد - 28 ابريل / نيسان - كشفت بيانات حديثة أن السياح المسلمين سينفقون 157 مليار دولار بحلول عام 2020، مع تزايد إقبال شريحة الشباب على السفر.



ووفقا لموقع العربية نت، تم الإعلان عن هذه البيانات خلال مؤتمر القمة العالمية للسياحة الحلال، ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي. واستضافت الجلسة الأولى فايز فضليلة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سلام ستاندرد وتريفيز، والذي أشار إلى نمو شريحة الشباب بين المسافرين المسلمين، موضحا أن منطقة آسيا والشرق الأوسط تضم العديد من البلدان الكبرى وبعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، التي تسكنها نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة والشباب.



وأضاف أن الجيل الثاني والثالث من الجاليات المسلمة في الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا وأميركا الشمالية، يتمتع الآن بقدر أكبر من القوة الشرائية، وهذا ما يسهم بالتالي بزيادة الطلب على السفر الديني والسياحة الحلال.



وكشف عمر أحمد المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "سوشيبل إيرث" خلال الجلسة الثانية عن بعض النتائج الرئيسية لاستطلاع جديد شارك فيه 35 ألف مسافر مسلم ، أظهر أن سوق السياحة الحلال أصبحت عاملا أساسيا في قطاع السياحة العالمية. ومن المهم للغاية أن تصبح الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة أكثر قدرة على استقطاب المزيد من المسافرين المسلمين.



كما شهدت فعاليات القمة نقاشا حول تفسير مفهوم السياحة الحلال واتفق المشاركون على العديد من الجوانب المختلفة، وحقيقة أنها قد تعني عدة أشياء مختلفة للناس اعتماداً على مفاهيمهم الإسلامية الخاصة.



وشدد عمر أحمد على أهمية مواصلة تثقيف المسافرين والوجهات حول مصطلح السفر الحلال، و أن تكون حملة التوعية مستمرة ومتطورة على الدوام. حيث أن المسافرين المسلمين يبحثون عن تجارب جديدة دائماً بعيداً عن التجارب المعتادة.



