أعداد السياح البريطانيين تتضاعف 19 مرة في عقدين..في دبي

أنسامد - 19 مارس/اذار - أكد تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية أن السياحة البريطانية إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 17% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، حسبما ذكر موقع العربية نت.



وأشارت إلى أن السياح البريطانيين باتوا يركزون على نحو متزايد على التوجه إلى دبي و أبوظبي لقضاء العطلات.



وشملت قائمة السياح_البريطانيين العام الماضي إلى الإمارات شخصيات شهيرة منها الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.



وكانت أرقام رسمية سابقة من لندن أظهرت العام الماضي أن أعداد البريطانيين الذين يتدفقون على دبي من أجل السياحة تضاعفت 19 مرة خلال السنوات العشرين الأخيرة، لتتربع دبي بذلك على قمة الوجهات السياحية للبريطانيين من حيث الزيادة السنوية المطردة في الإقبال عليها، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".



